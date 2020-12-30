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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

TBMM KEFEK Başkanı Aksal'ın seçimi 'Yunanistan'dan sığınmacılara gazlı müdahale' oldu

KEFEK Başkanı AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak,haber kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Yunanistan'dan sığınmacılara gazlı müdahale" adlı fotoğrafına oy verdi.

Cihan Demirci   | 30.12.2020
TBMM KEFEK Başkanı Aksal'ın seçimi 'Yunanistan'dan sığınmacılara gazlı müdahale' oldu

Edirne

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aksal, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ile yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek yaşam, spor ve haber kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Aksal, haber kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Yunanistan'dan sığınmacılara gazlı müdahale", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" ve yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "6 güzel adam" adlı fotoğraflarına oy verdi.

"Oylamayı heyecanla bekliyorum"

Yılın fotoğrafları oylamasını heyecanla bekleyenlerden olduğunu söyleyen Aksal, bu yıl özellikle haber kategorisinde seçim yapmakta zorlandığını belirtti.

AA çalışanlarının güzel fotoğraflara imza attığını ifade eden Aksal, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz pandemi süreci yaşıyoruz ve sağlık çalışanlarımızla ilgili fotoğraflar var. Ama benim tercihim Edirne'de mültecilerin Yunanistan'a geçerken gaz bombalarına maruz kalmalarıydı. Her fırsatta insan haklarından dem vuran, bizi insan haklarına saygı göstermemekle suçlayan Avrupa'nın mültecilere yaptığını anlatan fotoğraf benim için çok anlamlıydı. Onun için haber kategorisinde onu seçtim. 

Onun ötesinde tabi Diyarbakır annelerini anmadan geçmeyeceğim. Ayasofya 86 yıl sonra ibadete açılması, gönlüm orada kaldı. Tüm fotoğrafları çekenleri gerçekten tebrik ediyorum. Tekrar gelecek yılı heyecanla bekleyeceğiz."

Spor kategorisinde de Siirt'te kız çocuklarının voleybol oynadığı fotoğrafın kendisi için çok anlamlı olduğunun altını çizen Aksal, "Son olarak da yaşam kategorisinde pandemiyle ilgili büyüklerimize, çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Pandemi sürecinde kısıtlamalara uydular ve ilk sokağa çıkmanın serbest bırakıldığı gün büyüklerimizin sokaktaki o heyecanını fotoğraflayan kareyi seçtim." diye konuştu.

AK Parti Edirne İl Başkanı İba, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ile yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek yaşam, spor ve haber kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

İba, haber kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Yunanistan'dan sığınmacılara gazlı müdahale", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" ve yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" adlı fotoğrafları seçti.

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