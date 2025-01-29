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Kurumsal Haberler, Yılın Kareleri 2024

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Erdoğan'ın tercihi "Devrilen diktatör" karesi oldu

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kemal Karadağ  | 29.01.2025 - Güncelleme : 29.01.2025
TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Erdoğan'ın tercihi "Devrilen diktatör" karesi oldu Fotoğraf: Muhammed Abdullah Kurtar/AA

TBMM

Erdoğan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün "Devrilen diktatör" fotoğrafını seçen Erdoğan, "Doğal Yaşam ve Çevre"de tercihini Lukas Kabon'un "Kurtarılan can" karesinden yana kullandı.

Erdoğan, "Haber"de Barış Seçkin'in "Dış işleri", "Günlük Hayat"ta İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule", "Spor"da ise Doğukan Keskinkılıç'ın "Kar topu" fotoğrafına oy verdi.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerini tebrik eden Çiğdem Erdoğan, 13 dilde yayın yapan Anadolu Ajansının önemli içerikler ürettiğini belirtti.

Erdoğan, AA'nın kendisini geliştirdiğinin altını çizerek, oylamada önemli fotoğrafların yer aldığını ifade etti. Fotoğrafların saatler süren mesai sonrası çekildiğini aktaran Erdoğan, oylamayı her yıl takip ettiğini söyledi.

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