TBMM Genel Kurulunda, İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi
TBMM Genel Kurulunda, İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi.
TBMM
TBMM Başkanlığı tezkeresinden, "İsrail'in başta Şam olmak üzere Suriye'ye yönelik alçak saldırılarını en sert şekilde kınıyoruz. Suriye halkının yanında olduğumuzu yineliyoruz." açıklaması yapıldı.
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