TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman'dan AA Genel Müdürü Karagöz'e ziyaret
Ankara
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ü ziyaret etti.
AA Genel Müdürlük Binası'ndaki ziyarette Yayman, Karagöz'e yeni görevinin hayırlı olması temennisini iletti.
Görüşmede, Karagöz AA'nın çalışmaları hakkında Yayman'a bilgi verdi ve Türkiye tarihinin 1920-2020 yıllarını kapsayan bir asırlık dökümünün yer aldığı "100 Yıllık" kitabını hediye etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.