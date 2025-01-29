Spor basınının deneyimli isimleri, AA'nın "Yılın kareleri" oylamasına katıldı
Türk spor medyasının tecrübeli isimleri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
İstanbul
Spor basınının deneyimli gazetecileri, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Günlük Hayat", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Emre Botan Kümet'in tercihi "Şükür" fotoğrafı oldu
TRT Spor Kanal Koordinatörü Emre Botan Kümet, "Spor" kategorisinde oyunu Gökhan Balcı'nın "Şükür" fotoğrafından yana kullanırken, "Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli Gece" fotoğrafını seçti. "Haber" kategorisinde Belal Khaled'in "Bayram" fotoğrafına oy veren Kümet, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Garry Lotulung'un "Kuyruklu yıldız ve volkan" fotoğrafını oyladı. Kümet, "Özgür Suriye" kategorisinde de oyunu Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş" fotoğrafından yana kullandı.
TRT Spor Dijital Yayınlar Müdürü Ahmet Sivaslı, "Spor" kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Olimpiyat pozu" fotoğrafını oylarken, "Günlük Hayat" kategorisinde Sayim Harmancı'nın "Oyun peşinde" fotoğrafını beğendiğini belirtti. "Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "Masumiyet" fotoğrafına oy veren Sivaslı, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Gerald Anderson'un "Gergedan ve bakıcısı" fotoğrafını seçti. Sivaslı, "Özgür Suriye" kategorisinde de Emin Sansar'ın "İsmi silinirken" fotoğrafını tercih etti.
TRT Spor İstanbul Haber Müdür Tuna Akdemir, "Spor" kategorisinde Halil Sağırkaya'nın "Abluka" fotoğrafına oy verirken, "Haber" kategorisinde Tahsin Ceylan'ın "Su seviyesi" fotoğrafını beğendi. Akdemir, "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" fotoğrafını oylarken, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Şebnem Coşkun'un "Parçalı buzlu" fotoğrafını oyladı. Akdemir, "Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş" fotoğrafına oy verdi.
TRT Spor Kanal Koordinatörü Yardımcısı Serkan Saydam ise "Spor" kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Havada asılı" fotoğrafını oylarken, "Günlük Hayat" kategorisinde Cem Tekkeşinoğlu'nun "Pamuk Şekerci" fotoğrafını tercih etti. "Haber" kategorisinde Celal Güneş'in "Protesto" fotoğrafına oy veren Saydam, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Klebher Vasquez'in "Kim kimi izliyor" fotoğrafını beğendi. Saydam, "Özgür Suriye" kategorisinde oyunu Emin Sansar'ın "Halk, bayrak, özgürlük" fotoğrafından yana kullandı.
Tarık Dağlı oyunu "Olimpiyat Pozu"ndan yana kullandı
beIN Sports Programlar Direktörü Tarık Dağlı, "Spor" kategorisinde, İsveçli milli atlet Armand Duplantis'in Yusuf Dikeç pozu verdiği, Mustafa Çiftçi'nin "Olimpiyat Pozu" fotoğrafına oy verdi.
"Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün "Halkın gücü" fotoğrafını seçen Dağlı, "Doğal yaşam ve çevre"de Garry Lotulung'un "Kuryuklu yıldız ve volkan" karesinden yana oy kullandı.
Halkın gücü
"Günlük hayat" fotoğraflarından Ahmet Okatalı'nın çektiği "Görkemli gece" fotoğrafını oylayan Dağlı, son olarak "Haber" kategorisinde Muhammed Selim Korkutata'nın "Gün doğumunda İHA" karesini tercih etti.
Tunç Özgen'in oyu Ersu Şaşma'ya gitti
beIN Sports Haber Müdürü Tunç Özgen, "Spor" kategorisinde, milli atlet Ersu Şaşma'nın Paris Olimpiyatları'nda 5,75'lik atlayışını ölümsüzleştiren Mustafa Yalçın'ın çektiği "Havada asılı" fotoğrafından yana oy kullandı.
"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Halk, bayrak, özgürlük" fotoğrafını oylayan Özgen, "Doğal yaşam ve çevre" kategorisinde ise Daniel Ceng'in "Yürüyüş yolu" karesini beğendi.
Halk, bayrak, özgürlük
"Günlük hayat" fotoğraflarından İsa Terli'nin çektiği "7 tepe, 5 minare, 1 kule" karesini tercih eden Özgen, "Haber" kategorisinde ise Ashraf Amra'nın "Masumiyet" fotoğrafından yana oy kullandı.
Tayfun Bayındır'ın seçimi "Olimpiyat pozu" oldu
Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır "Spor" kategorisindeki seçimini, İsveçli atlet Armand Duplantis'in olimpiyat rekoru kırıp Yusuf Dikeç pozu verdiği, Mustafa Çiftçi'nin çektiği "Olimpiyat Pozu"ndan yana yaptı.
"Özgür Suriye" kategorisinde "Devrilen diktatör" fotoğrafını oylayan Bayındır, "Doğal yaşam ve çevre" kategorisinde oyunu Lukas Kabon'un "Kurtarılan can" karesinden yana kullandı.
Devrilen diktatör
"Günlük hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" fotoğrafına oy veren deneyimli gazeteci, "Haber" kategorisinde ise Murat Şengül'ün çektiği "Hayat devam edecek" adlı fotoğrafı seçti.
Ahmet Selim Kul'un oyu "Gol sevinci" fotoğrafına
HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Ahmet Selim Kul, "Spor" kategorisinde Oğuz Yeter'in çektiği "Gol sevinci" isimli fotoğrafı seçti.
"Haber" kategorisinde oyunu Tayfun Coşkun'un "Uzaya uğurlarken" fotoğrafından yana kullanan Kul, "Günlük Hayat" kategorisinde Lokman Vural Elibol'un "Sis altında", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Mert Alper Derviş'in "Zor imtihan" adlı fotoğrafı tercih etti.
Uzaya uğurlarken
Ahmet Selim Kul, "Özgür Suriye" kategorisinde ise oyunu Murat Şengül'ün "Devrilen diktatör" isimli fotoğrafından yana kullandı.
Emin Çağlar, oyunu "Havada asılı" fotoğrafına verdi
NTV Spor Müdürü Emin Çağlar, "Spor" kategorisinde oyunu Mustafa Yalçın'ın "Havada asılı" fotoğrafından yana kullandı.
"Haber" kategorisinde oyunu Ali Jadallah'ın "Patlama anı" fotoğrafına veren Çağlar, "Günlük hayat" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Kar eğlencesi", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Borja Abargues'in "Yürüyüş manzarası" karelerini seçti.
Patlama anı
Emin Çağlar, "Özgür Suriye" kategorisinde ise oyunu Emin Sansar'ın "Şehrin hayaleti" isimli fotoğrafına verdi.
Erkut Öztürk, "Toz Duman" karesini oyladı
Tivibu Spor Yayın Yönetimi Müdürü Erkut Öztürk'ün "Spor" kategorisinde tercihi James Kamau'nun "Toz Duman" karesi oldu.
Öztürk, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "İsmi silinirken" fotoğrafını seçerken, "Doğal Yaşam" kategorisinde ise Alper Tüydeş'in "Otlar arasında" karesini oyladı.
İsmi silinirken
"Haber" kategorisinde tercihini Murat Şengül'ün "Yeniden başlamak lazım" fotoğrafından yana kullanan Öztürk, "Günlük Hayat" kategorisinde de Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece" karesini seçti.
Zeki Uzundurukan, "Buruk Bakış" fotoğrafını seçti
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, "Spor" kategorisinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun aynı karede görüntülendiği ve Ali Atmaca'nın ölümsüzleştirdiği "Buruk bakış" fotoğrafını tercih etti.
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