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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2019

Şırnak Belediye Başkanı Yarka'nın tercihi 'Millilerden asker selamı'

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ekrem Payan   | 20.12.2019
Şırnak Belediye Başkanı Yarka'nın tercihi 'Millilerden asker selamı' Fotoğraf: Ekrem Payan/AA

Şırnak

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Yarka, "haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in yıkımları", "yaşam" kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", "spor" kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafına oy verdi.


Harran'da yaşam

Yarka, Anadolu Ajansının düzenlediği fotoğraf yarışmasını desteklediklerini, yaşam, spor ve haber birbirinden değerli ve anlamlı fotoğraflar arasında seçimini yaptığını aktardı.


Millilerden asker selamı

Fotoğrafları seçmekte zorlandığını dile getiren Yarka,"Seçtiğim 3 fotoğrafın benim için ayrı bir manevi değeri oldu. Yıllardır en sağlam ve en hızlı şekilde haberin kamuoyuna ulaşmasını sağlayan Anadolu Ajansı Türkiye'de ve dünyada öncü bir konumda. Anadolu Ajansı, günden güne kendini yenileyen ve geliştiren bir kurum. Bunu değişik faaliyetlere katılımıyla da görebiliyoruz. Bu durum tabi ki bizim de ufkumuzu açıyor. Emeği geçen bütün ajans çalışanlarını tebrik ediyor, bundan sonraki habercilik hayatlarında başarılar diliyorum." dedi.

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

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