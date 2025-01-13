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Kurumsal Haberler, Yılın Kareleri 2024

Şili'nin Ankara Büyükelçisi Arcos, "Her şeye rağmen" adlı fotoğrafa oy verdi

Şili'nin Ankara Büyükelçisi Rodrigo Arcos, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Can Efesoy  | 13.01.2025 - Güncelleme : 13.01.2025
Şili'nin Ankara Büyükelçisi Arcos, "Her şeye rağmen" adlı fotoğrafa oy verdi Fotoğraf: Dilara İrem Sancar/AA

Ankara

Arcos, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Her şeye rağmen" fotoğrafından yana oyunu kullanan Arcos, "Bu fotoğrafı seçiyorum çünkü Suriye'deki kadınların mutluluğu ve umudunu gösteriyor." dedi.

Arcos, Türkiye ve Şili'nin söndürülmesi güç yangınlardan muzdarip olduğunu belirterek, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Son kale düştü" adlı fotoğrafını seçti ve iklim değişikliğiyle ortak mücadele verilmesi gerektiğini vurguladı.

"Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Geriye kalan" fotoğrafına oy veren Arcos, uluslararası toplumun Gazze'deki soykırımla yüzleşmesi gerektiğinin altını çizerek, Türkiye ile Şili'nin bu meselede ortak değerleri paylaştığını dile getirdi.

Arcos, "Günlük Yaşam" kategorisinde Hamit Yalçın'ın Efes Antik Kenti'nin gece müzeciliği kapsamında ışıklandırılmasını konu alan "Gece şehri" fotoğrafını seçerek, Türkiye'nin antik kentlerin korunmasına ve restore edilmesine önem verdiğini, bunun insanlığın yararına olduğunu ifade etti.

"Spor" kategorisinde de fotoğraf seçmekte zorlandığını belirten Arcos, geleneklere ve tarihe verdiği değerin bir göstergesi olarak Adem Kutucu'nun "Ata sporu" fotoğrafına oy verdi.

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