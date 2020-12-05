Selimiye Cami İmamı Serenli'nin tercihi 'Kabe'de koronavirüs sessizliği' oldu
Selimiye İmam Hatibi Serenli, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, "Yunanistan'dan sığınmacılara gazlı müdahale", "Kabe'de koronavirüs sessizliği", "spor" "Futbol özlemi" isimli fotoğrafları oyladı.
Edirne
Selimiye İmam Hatibi Yusuf Serenli, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 kare için oy kullandı.
AA foto muhabirlerince yurt içi ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceleyen Serenli, "haber" kategorisinde Gökhan Balcı'nın Edirne'de sığınmacı hareketliliği sırasında çektiği "Yunanistan'dan sığınmacılara gazlı müdahale" adlı fotoğrafı seçti.
Serenli, "yaşam" kategorisinde Band Kanani'nin Mekke'de çektiği "Kabe'de koronavirüs sessizliği", "spor" kategorisinde Okan Coşkun'un çektiği "Futbol özlemi" isimli fotoğrafları oyladı.
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Yunanistan'dan sığınmacılara gazlı müdahale