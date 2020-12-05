Euro
9.47
Dolar
7.81
BIST 100
1,330.87
Altın
1,836.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

Selimiye Cami İmamı Serenli'nin tercihi 'Kabe'de koronavirüs sessizliği' oldu

Selimiye İmam Hatibi Serenli, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, "Yunanistan'dan sığınmacılara gazlı müdahale", "Kabe'de koronavirüs sessizliği", "spor" "Futbol özlemi" isimli fotoğrafları oyladı.

Salih Baran   | 05.12.2020
Selimiye Cami İmamı Serenli'nin tercihi 'Kabe'de koronavirüs sessizliği' oldu

Edirne

Selimiye İmam Hatibi Yusuf Serenli, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 kare için oy kullandı.

AA foto muhabirlerince yurt içi ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceleyen Serenli, "haber" kategorisinde Gökhan Balcı'nın Edirne'de sığınmacı hareketliliği sırasında çektiği "Yunanistan'dan sığınmacılara gazlı müdahale" adlı fotoğrafı seçti.


Serenli, "yaşam" kategorisinde Band Kanani'nin Mekke'de çektiği "Kabe'de koronavirüs sessizliği", "spor" kategorisinde Okan Coşkun'un çektiği "Futbol özlemi" isimli fotoğrafları oyladı.


Yunanistan'dan sığınmacılara gazlı müdahale

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 66 milyonu geçti
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 248 bini aştı
DSÖ, Kovid-19 salgınının sona erdiğine dair oluşan algıdan endişeli
Fransa'da son 24 saatte 11 bin 221 Kovid-19 vakası görüldü
Sağlık Bakanı Koca: Zonguldak, Ankara, Sivas ve Malatya'da risk devam ediyor

Benzer haberler

Selimiye Cami İmamı Serenli'nin tercihi 'Kabe'de koronavirüs sessizliği' oldu

Selimiye Cami İmamı Serenli'nin tercihi 'Kabe'de koronavirüs sessizliği' oldu

İnternette "iddaa kuponu" reklamı yapan şüphelilere 41 bin 189 lirasını kaptırdı

Edirne'nin 'tanıtım ve turizm elçisi'nin tercihi sığınmacı hareketliliği fotoğrafı oldu

Edirne'de otobüslerin 'lastik diş derinlikleri' ölçüldü

Edirne'de otobüslerin 'lastik diş derinlikleri' ölçüldü
Edirne Sağlık Müdürlüğü: Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 76,3

Edirne Sağlık Müdürlüğü: Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 76,3
Bu yıl yapılamayan Kırkpınar güreşlerinin gelecek yıl takvimi belirlendi

Bu yıl yapılamayan Kırkpınar güreşlerinin gelecek yıl takvimi belirlendi