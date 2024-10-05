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Kurumsal Haberler, TEKNOFEST

Selçuk Bayraktar, Anadolu Ajansının ürettiği "Haberci Drone"u inceledi

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Anadolu Ajansının (AA) “Haberci Drone”unu inceledi.

Zeynep Duyar  | 05.10.2024 - Güncelleme : 05.10.2024
Selçuk Bayraktar, Anadolu Ajansının ürettiği "Haberci Drone"u inceledi

Ankara

AA'nın global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST Adana, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde; kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Bayraktar, AA Teknoloji Masası’na katılmak için geldiği AA standında, AA Teknoloji ve İnovasyon Direktörlüğü tarafından AR-GE projesi kapsamında haber sektörüne yönelik prototip üretimi gerçekleştirilen “Haberci Drone”u hakkında AA Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Karagöz’den bilgi aldı.

Karagöz, bu dronu dünyadaki bütün medya kuruluşlarının kullanımına sunacaklarını söyledi.

Canlı yayın yapma özelliğine sahip dronun özelliklerine ilişkin detayları dinleyen Bayraktar, “Sizleri tebrik ediyoruz, emeklerinize sağlık. Paydaşımız olduğunuz için de ayrıca teşekkür ederiz.” dedi.

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