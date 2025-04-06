Savunma ve havacılık sanayisi şirketleri AA'nın kuruluşunun 105. yılını kutladı
Türk savunma ve havacılık sanayisinin önde gelen şirketleri, Anadolu Ajansının (AA) 105'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebrik mesajları paylaştı.
İstanbul
ROKETSAN'ın X hesabından yapılan paylaşımda, "Anadolu'nun sesini 105 yıldır tüm dünyaya duyuran Anadolu Ajansı'mızın kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.
ASELSAN'ın mesajında, "Milletimizin bağımsızlık ruhunu ve mücadelesini tüm dünyaya duyurmak için kurulan Anadolu Ajansının 105. yıl dönümü kutlu olsun." denildi.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) paylaşımında, "Milli Mücadele yıllarında kurularak aziz milletimizin sesi olan Anadolu Ajansının 105. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadeleri yer aldı.
HAVELSAN'ın sosyal medya hesabından, "6 Nisan 1921 tarihinde, düşman işgaline karşı milli mücadele ruhunu Anadolu'ya yaymak için kurulan Anadolu Ajansının 105'inci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." paylaşımı yapıldı.
STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin mesajında, "Milli Mücadele'nin sesini tüm dünyaya duyurmak amacıyla kurulan ve bugün uluslararası arenada etkili ve saygın haber ajansları arasında bulunan, Anadolu Ajansının 105. kuruluş yıl dönümünü kutluyor; Anadolu Ajansı mensuplarına çalışmalarında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
EHSİM Elektronik Harp Sistemleri de "Milli hafızamızın taşıyıcısı, haberciliğin güvenilir kaynağı Anadolu Ajansının 105. kuruluş yıl dönümünü kutluyor; ilkeli ve doğru habercilik anlayışıyla ülkemize katkılarından dolayı Anadolu Ajansına teşekkür ediyoruz, AA Genel Müdürü Sayın Serdar Karagöz ve çalışma arkadaşlarına başarılar diliyoruz." ifadeleriyle AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.