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Kurumsal Haberler

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, tercihini "Gökyüzü akrobasisi" fotoğrafı için kullandı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un futbol direktörü Fuat Çapa, Anadolu Ajansı (AA) muhabir ve foto muhabirlerinin gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

İlyas Gün  | 04.01.2024 - Güncelleme : 04.01.2024
Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, tercihini "Gökyüzü akrobasisi" fotoğrafı için kullandı Fotoğraf: Tuğçe Turgu - AA

Samsun

Çapa, Nuri Asan Tesisleri'nde, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceleyerek, "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerinde tercihini yaptı.

Fuat Çapa, Haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi" fotoğrafı için oy kullandı.

Çapa, çevre-yaşamda da Cem Tekkeşinoğlu'nun "Galata'da dolunay" fotoğraflarını tercih etti.

Fuat Çapa, sporda ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" karesini seçti.

Çapa, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde de Murat Şengül'ün "Hoş geldin" fotoğraf"ı için oy kullandı.

Fuat Çapa, Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Mustafa Hassona'nın "Tarifsiz" fotoğraflarına oy verdi.


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