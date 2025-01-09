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Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir apartmanın kanalizasyon bağlantı çalışması sırasında göçük meydana geldi
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Kurumsal Haberler, Yılın Kareleri 2024

Samsun Valisi Orhan Tavlı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini "Bayram"dan yana kullandı

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Fatih Mehmet Kürkçü  | 09.01.2025 - Güncelleme : 09.01.2025
Samsun Valisi Orhan Tavlı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini "Bayram"dan yana kullandı Fotoğraf: Fatih Mehmet Kürkçü/AA

Samsun

Tavlı, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Tavlı, "Haber" kategorisinde Belal Khaled'in "Bayram", "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" fotoğraflarını seçti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Buzun üstünde, suyun altında" adlı fotoğrafını seçen Tavlı, "Spor" kategorisinde tercihini Gökhan Balcı'nın "Şükür" adlı fotoğrafından yana kullandı.

Tavlı, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve Esed ailesi döneminin sona ermesi nedeniyle bu yıl özel olarak eklenen "Özgür Suriye" özel kategorisinde ise Murat Şengül'ün "Halkın Gücü" adlı fotoğrafı oyladı.

"Yılın Kareleri" oylamasındaki fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu vurgulayan Tavlı, "Anadolu Ajansının deneyimli muhabirleri her zaman olduğu gibi yine anı yakalamış. Her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum." dedi.

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