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Kurumsal Haberler

Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı'nın tercihi "Dünyanın sultanları"

Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri"ne oy verdi.

Emre Ayvaz  | 25.01.2024 - Güncelleme : 25.01.2024
Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı'nın tercihi "Dünyanın sultanları" Fotoğraf: Emre Ayvaz/AA

Sakarya

Şanlı, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.


Dünyanın sultanları 

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi", "Çevre-Yaşam"da Osmancan Gürdoğan'ın "Zamanın donduğu an" ve Emin Sansar'ın "Ata'nın huzurunda" fotoğraflarını beğenen Şanlı, "Spor"da ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" karesini seçti.


Gökyüzü akrobasisi

Şanlı, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Halil Fidan'ın "Bekleyiş", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" fotoğraflarına oy verdi.


Zamanın donduğu an

Teknik direktör Şanlı, fotoğraflar arasından seçim yapmanın kolay olmadığını söyledi.


Bekleyiş

Seçkide hem sevinç hem de üzüntünün yer aldığı çok anlamlı fotoğrafların bulunduğunu belirten Şanlı, "Büyük bir emek var. O anı yakalamak çok kolay değil. Mutluluğu seçmek biraz daha kolay olabiliyor ama üzüntüyü seçmek cidden zor. 2023'e baktığınızda çok fazla üzüntüler yaşadık her anlamda. O yüzden umarım 2024 bütün dünyaya barış, sağlık, birliktelik, güzellikler getirir. Ülkemiz için de başarı dolu güzel bir yıl olmasını diliyorum." diye konuştu.


“Yanımda ol anne”

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