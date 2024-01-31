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Kurumsal Haberler

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ'ın, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorisi "Hayata tutunan" oldu

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ertuğrul Subaşı  | 31.01.2024 - Güncelleme : 31.01.2024
Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ'ın, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorisi "Hayata tutunan" oldu Fotoğraf: Cem Genco/AA

TBMM

Özdağ, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "Spor", "Gazze: Kanıt" ve "Deprem: Umut" kategorilerinde fotoğrafları oyladı.

Özdağ, "Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Asrın Felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 150'inci saatinde, Hatay'da müftülüğün yanındaki binanın enkazından 2-3 yaşlarında Dada isimli kız çocuğunun kurtarılışını gösteren "Hayata tutunan" isimli fotoğrafına oy verdi.

"Gazze: Kanıt" kategorisinde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları sonucu yıkılan bir binanın enkazından kuzeni tarafından çıkarılan ancak hayatını kaybeden Filistinli kız çocuğunun yer aldığı "Haykırış" isimli Ali Jadallah'ın fotoğrafını seçen Özdağ, "Spor" kategorisinde ise Serhat Çağdaş'ın, İstanbul Olimpiyat Stadyumu'nda Manchester City ile Inter arasında oynanan 2023 Şampiyonlar Ligi final maçı sonunda yaşanan sevinç ve üzüntünün bir arada bulunduğu "Kazananlar, kaybedenler" adlı fotoğrafı tercih etti.

Özdağ, deprem kategorisindeki seçimine dair, "Türkiye bir deprem kuşağında. Bu fotoğraflar aynı zamanda hem vatandaşa hem de idarecilere karşı bir uyarıcı vazifesi yapar." değerlendirmesinde bulundu. Özdağ, deprem olgusunun Türkiye'nin canını acıttığını dile getirdi.

Kurtuluş Savaşında top sesleri Polatlı'dan gelirken Meclis'in taşınması gerektiğini söyleyenlere karşı Dersim Mebusu Diyap Ağa ve bazı milletvekillerinin "Nereye taşıyoruz, burada kalacağız. Bizim sınırlarımız burada başlamaz ki Kosova'da, Kerkük'te, Musul'da başlar" dediğini hatırlatan Özdağ, "Bizim sınırlarımız Filistin'de başlıyor. Filistin, Gazze bizim için önemli. Burada işgal edilen topraklar var, Siyonizm adı altında. Bizim Musevilerle, Yahudilerle bir derdimiz yok. Zulme, insan hakları ihlallerine, soykırıma karşı duyarlılığımız var. Aynı zamanda insanlık duyarlılığımız var. O yüzden Gazze kategorisinden tercih yaptım." dedi.

Sporun insanları bir araya getiren olgu olduğunu ifade eden Selçuk Özdağ, kendisinin de atletizm, boks, futbol gibi çeşitli spor dallarıyla ilgilendiğini kaydetti. Özdağ, sağlıklı kalmak için herkesi spor yapmaya davet ederek, "Türkiye, büyük mesafeler katetti. Değerli spor tesisleri yaptığı gibi değerli spor organizasyonlarına da imza attı. Ancak bir eksiklik var. O da vatandaşı daha çok spora teşvik edebilmek." diye konuştu.

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