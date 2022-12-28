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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Sadowski'nin tercihi "Ateş hattında" oldu

Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Radoslaw Sadowski, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Muhammet Tarhan   | 28.12.2022
Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Sadowski'nin tercihi "Ateş hattında" oldu Fotoğraf: Esra Hacioğlu Karakaya/AA

Ankara

Sadowski, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında yıl boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "çevre -aşam" ile "spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Ateş hattında

Maslahatgüzar Sadowski, "haber" kategorisinde "Ateş hattında", "Savaşın yüzü", "Ekmek teknesi" ve "Annesinin iki gözü" fotoğraflarına oy verdi.

Ukrayna'daki sivillerin Polonya'ya tahliyesi sırasında çekilen '"Ateş hattında" fotoğrafının "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını" gösterdiğini vurgulayan Sadowski, "Bizim için Ukrayna'daki Rus saldırganlığı bu yılki en önemli, en zorlu olaydı. Ayrıca Polonya bu çatışmaya çok fazla dahil oldu. Ukrayna'yı tamamen destekliyoruz. Ayrıca birçok yardım da sağlıyoruz. Öte yandan ülkeden kaçan ve Polonya'ya taşınan birçok Ukraynalıya ev sahipliği yapıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Ölüm kalım anı

Sadowski, "çevre-yaşam" kategorisinde de oyunu "Ölüm kalım anı" ve "Havadan müdahale" fotoğraflarından yana kullandı.

"Ölüm kalım anı" fotoğrafının Rus bombardımanı altında yeni doğan bir bebeği gösterdiğini kaydeden Sadowski, bu saldırı altında dahi Ukraynalıların inancının güçlü olduğunu vurguladı.

Sadowski, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan yangına uçakların müdahalesi sırasında çekilen fotoğrafın kendisine "Türkiye ve Polonya arasındaki ikili işbirliğini" hatırlattığını belirterek, Türkiye'ye yangınla mücadele konusunda yardım etmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Yüzücü

"Spor" kategorisinde ise "Dünyanın sultanları" ve "Yüzücü" başlıklı fotoğraflara oy veren Sadowski, voleybolun Türkiye ile Polonya'yı birbirine bağlayan bir spor olduğunu ifade etti.

Sadowski, voleybolun her iki ülkede de popüler ve Türk takımlarının voleybolda "çok başarılı" olduğunu belirterek, bu yıl da Polonya ve Türk takımları arasında da bazı maçların yapıldığını aktardı.

Sadowski, öte yandan Bursa'da doğuştan bacakları ve sol kolunun dirseğinden aşağısı olmayan 7 yaşındaki Muhammed Ali Biçer'in yüzme sporundaki azmini anlatan "Yüzücü" fotoğrafının "çok güçlü ve güzel olduğunu" belirterek, fotoğrafın yüzme konusunda engelli bireylerin gücünü göstermesi açısından değerli olduğunu dile getirdi.

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