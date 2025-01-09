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Kurumsal Haberler, Yılın Kareleri 2024

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Muş'un tercihi "Masumiyet" fotoğrafı oldu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ahmet Buğra Olaç  | 09.01.2025 - Güncelleme : 09.01.2025
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Muş'un tercihi "Masumiyet" fotoğrafı oldu Fotoğraf: Hakan Nural - AA

TBMM

Muş, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Mehmet Muş, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz" fotoğrafı için oy kullandı.

Muş, "Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "Masumiyet", Barış Seçkin'in "Dış işleri", Murat Şengül'ün "Hayat devam edecek" fotoğraflarını seçti.

Muş, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde, Klebher Vasquez'in "Kim kimi izliyor?" fotoğrafını seçti.

Muş, "Günlük Hayat" kategorisinde de İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" fotoğrafı için oy kullandı.

"Spor" kategorisinde ise Muş, Mustafa Yalçın'ın "Tribünde protesto" fotoğraflarına oy verdi.

Anadolu Ajansının kendi içinde bir yarışta olduğunu belirten Muş, "Yüz akımız bir kurum. Çok zor şartlarda, önemli görevler yapıyor. Halkın doğru bilgi almasına olanak sağlıyor. Anadolu Ajansının ciddi bir güvenilirliği var. Bu tartışmasız bir şey. Her ne kadar haksız eleştiriler yapılsa da gerçek olan şu; Anadolu Ajansının geçtiği haberler tarafsız ve ön yargısız şekilde sunulabiliyor. Gerçekten güvenilir. Araştırmadan, teyit etmeden Anadolu Ajansının bir haberi geçmediğini görüyorum." ifadelerini kullandı.

AA çalışanlarını tebrik eden Muş, 2023'te Anadolu Ajansının İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan ve temel delil niteliğinde olan görsellerin yer aldığı "Kanıt" isimli kitabının çok ses getirdiğinin altını çizdi.

Muş, AA çalışanlarının çok zor şartlarda görev yaptığını vurgulayarak, "Biz burada haberleri rahat bir şekilde okuyabiliyoruz ama bunun hazırlanıp buraya kadar gelmesiyle alakalı çok büyük bir emek var. Bazen hayatınızı riske ediyorsunuz. Anadolu Ajansı, Türkiye'nin en önemli kurumlarından biri. Daha fazla insanların haber alma özgürlüğünü yakalamalarına imkan açacağınıza yürekten inanıyorum." diye konuştu.


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