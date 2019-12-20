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Kurumsal Haberler

Oyuncu Salih Kalyon'un tercihi 'Milli yüzücüden Tokyo hedefi' oldu

Oyuncu Salih Kalyon, Anadolu Ajansınca düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ali Ballı   | 20.12.2019
Oyuncu Salih Kalyon'un tercihi 'Milli yüzücüden Tokyo hedefi' oldu Fotoğraf: Ali Ballı / AA

Muğla

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen oyuncu Salih Kalyon, haber, yaşam ve spor kategorilerinde oyunu kullandı.

Kalyon, haberde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" ve Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşamda Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" ve Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", sporda da Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" ve Ayhan İşcen'in "Milli yüzücüden Tokyo hedefi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Salih Kalyon, yaptığı açıklamada, fotoğrafların her birisini çok beğendiğini söyledi.


Milli yüzücüden Tokyo hedefi

Üç kategoride de oy verdiğini belirten Kalyon, "Gerçekten çok iyi seçilmiş, iyi fotoğraflar. Ben de çok beğendim. Özellikle spor kategorisindeki engelli yüzücülerin fotoğraflarını çok beğendim. Uzuvların tamam olması bir marifet değil. Dünya, uzuvları yerinde olup da başarısız, hiçbir şey yapmayan insanlarla dolu. Bunlar azmin elinden hiçbir şeyin kurtulamayacağının kanıtı." diye konuştu.

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

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