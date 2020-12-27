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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

Oyuncu Ali Nuri Türkoğlu'nun tercihi 'Van'da çığ felaketi'

Payitaht Abdülhamid dizisinde rol alan oyuncu Ali Nuri Türkoğlu, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerinde oy kullandı

Musa Alcan   | 27.12.2020
Oyuncu Ali Nuri Türkoğlu'nun tercihi 'Van'da çığ felaketi' Fotoğraf: Musa Alcan/AA

İstanbul

Payitaht Abdülhamid dizisinde rol alan oyuncu Ali Nuri Türkoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkoğlu, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerinde oy kullandı. 

Sanatçı, "Haber" kategorisinde, Özkan Bilgin'in Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalanları arama çalışmalarında bir askerin gözyaşlarına hakim olamadığını gösteren "Van'da çığ felaketi" başlıklı fotoğrafını oyladı.

Türkoğlu, "Yaşam" kategorisinde oyunu, Mustafa Çiftçi'nin "Kısıtlamalar sonrası ilk cuma" adlı fotoğrafından yana kullandı.

Türkoğlu'nun "spor" kategorisindeki tercihi ise Fecri Barlık imzalı "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğrafı oldu.

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