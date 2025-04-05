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Kurumsal Haberler

Ordu Valisi Erol: AA tarafsız habercilik anlayışıyla yurt içinde ve dışında halkı bilgilendiriyor

Ordu Valisi Muammer Erol, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Eyüp Elevli  | 05.04.2025 - Güncelleme : 05.04.2025
Ordu Valisi Erol: AA tarafsız habercilik anlayışıyla yurt içinde ve dışında halkı bilgilendiriyor

Ordu

Vali Erol, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 6 Nisan 1920'de Kurtuluş Savaşı yıllarında kurulan Anadolu Ajansının üstlenmiş olduğu yüksek misyonun gereği olarak bir asrı aşkın süredir mesai mefhumu gözetmeksizin, tarafsız habercilik anlayışıyla yurt içinde ve dışında halkı bilgilendirmeye devam ettiğini belirtti.

AA'nın doğru, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışıyla hizmetlerini sürdürdüğünü vurgulayan Erol, şunları kaydetti:

"Halkımız için güvenilir haber kaynağı olma başarısını gösteren milli ajansımız, ülkemizde habercilik alanında bir referans ve eğitim kurumu olma niteliği taşımaktadır. Anadolu Ajansı, bir asrı aşan tecrübe ve birikimi, kendini sürekli yenileyen ve geliştiren yapısı ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'nin sesini dünyaya duyurmaya devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle doğru ve tarafsız bilgileri insanlara ulaştırabilmek için mesleki ciddiyet ve hizmet anlayışından taviz vermeden birçok zorluğu göğüsleyerek hizmet veren Anadolu Ajansının 105'inci kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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