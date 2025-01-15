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Kurumsal Haberler, Yılın Kareleri 2024

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Ergin'in AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorisi "Azimle Gelen" oldu

Türkiye Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Süleyman Elçin  | 15.01.2025 - Güncelleme : 15.01.2025
Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Ergin'in AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorisi "Azimle Gelen" oldu Fotoğraf: Fatih Hepokur/AA

Antalya

Ergin, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony katkılarıyla yapılan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın "Geri Dönüş" fotoğrafını beğenen Ergin, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Armut Piş", "Haber" kategorisinde de Ali Jadallah'ın "Patlama Anı" fotoğraflarını seçti.

"Günlük Hayat" kategorisinde de İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" fotoğrafını tercih eden Ergin, "Spor" kategorisinde ise antrenörlüğünü yaptığı Öznur Cüre Girdi'nin Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda makaralı yay finalinde rakibini yenerek altın madalya kazanma sevinci yaşadığı anı yansıtan Ahmet İzgi'nin "Azimle Gelen" fotoğrafına oy verdi.

AA muhabirine fotoğrafları değerlendiren Ergin, her yıl olduğu gibi bu yıl da seçkide çok özel fotoğrafların yer aldığını belirtti.

Fotoğrafların büyük özveri ve emekle çekildiğini ifade eden Ergin, "Anadolu Ajansı'nın seçkide olmayan eminim daha birçok iyi fotoğrafı vardır. Oylanan fotoğraflar çok etkileyiciydi. Spor alanında fotoğrafları seçmekte zorlandım. Öznur'un kazandığı muhteşem başarıyı yansıtan fotoğrafı da çok beğendim." dedi.

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