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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2019

NTV spikeri Seda Öğretir 'Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar'ı seçti

NTV spikeri Seda Öğretir, "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", "Kırmızı sezon" ve "Beytullah'ın azmi" fotoğraflarını oyladı.

Berk Özkan   | 13.12.2019
NTV spikeri Seda Öğretir 'Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar'ı seçti

İstanbul

NTV spikeri Seda Öğretir, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Öğretir, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.

Haber kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" adlı fotoğrafı seçen Öğretir, fotoğrafa hikayesini bilmeden bakıldığında ilk verdiği duygunun deprem enkazından kurtarılmaya çalışılan çocuk olduğunu söyledi.

Çocuk ve depremin kendisini oldukça etkilediğini kaydeden Öğretir, "Bizim deprem hikayelerimiz çok olduğu için ilk anda çok etkiliyor. Ama fotoğrafın hikayesine baktığımız zaman savaştan en çok zarar gören yine çocuklar Suriye'de. Yıllardır aynı şeyi yaşıyorlar." diye konuştu.


Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar

Yaşam kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Kırmızı sezon" adlı fotoğrafını oylayan Öğretir, "Ben Gaziantep'te bunları yol kenarından ve tepeden görmüştüm. O hali de çok güzeldi, kırmızı şeritler halinde. Aslında bakınca kurutmalıklar olduğunu anlamak çok zor. Ama içine girilebileceğini, içinde bir çocuğun yürüyebileceğini, hatta fotoğrafının çekileceğini hiç düşünmezdim. Çok hoşuma gitti." dedi.


Kırmızı sezon

Spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" adlı karesini seçen Seda Öğretir, paralimpik yüzücülerin başarılı olduğunu dile getirdi.


Beytullah'ın azmi

Beytullah'ın da haberlerini gururla aktardıklarını belirten Öğretir, "Sümeyye Boyacı da vardı. Beni çok etkilemişti. 'Benim görünmeyen kanatlarım var' demişti. Bence hepsinin öyle. Beytullah'ın da görünmeyen kanatları var, o yüzden o kadar iyiler." şeklinde konuştu.

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