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Kurumsal Haberler

Nikaragua'nın Ankara Büyükelçisi Silva, AA'yı ziyaret etti

Nikaragua'nın Ankara Büyükelçisi Tatiana Daniela Garcia Silva, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

03.12.2024 - Güncelleme : 03.12.2024
Nikaragua'nın Ankara Büyükelçisi Silva, AA'yı ziyaret etti

Ankara

Büyükelçi Silva'yı, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ve AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ağırladı.

Karagöz, AA'nın uluslararası haber yapılanması, çalışma şekli ve işleyişi hakkında Büyükelçi Silva'ya bilgi vererek, AA'nın dünyanın birçok bölgesinde aktif şekilde faaliyet gösterdiğini belirtti.

AA'nın çalışmalarına dair sunum yapan Özhan da Silva'ya, AA'nın küresel ölçekteki haber ağını ve akışını anlattı.

Büyükelçi Silva da ülkesinin tarihine ve yapısına dair bilgiler vererek, Nikaragua ile Türkiye arasındaki ilişkiler hakkındaki gelişmeleri paylaştı.

Silva, Nikaragua'nın bölgesel ve küresel gelişmeler hakkındaki duruşuna dair de bilgiler verdi. Karagöz de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, AA'nın hazırladığı "Kanıt" kitabını Büyükelçi Silva'ya tanıttı.

Silva, anı defterini imzalamasının ardından AA Genel Müdürü Karagöz Büyükelçiye hediye takdiminde bulundu ve hatıra fotoğrafı çekildi.

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