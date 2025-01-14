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Kurumsal Haberler, Yılın Kareleri 2024

Milli voleybolcu Zehra Güneş'in Haber" kategorisinde seçimi "Ay ve Uydusu" oldu

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın milli oyuncusu Zehra Güneş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ceren Aydınonat  | 14.01.2025 - Güncelleme : 14.01.2025
Milli voleybolcu Zehra Güneş'in Haber" kategorisinde seçimi "Ay ve Uydusu" oldu Fotoğraf: Şebnem Coşkun/AA

Istanbul

VakıfBank kaptanı Zehra Güneş, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Günlük Hayat", "Doğal Yaşam ve Çevre" ile "Spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Tecrübeli sporcu, "Haber" kategorisinde Yunus Türkyılmaz'ın "Ay ve Uydusu" fotoğrafına oy verirken, "Bu fotoğraflardan içimi en acıtmayan ve bir zamanlar hayalim olan astronot olmaya en yakın olanı seçmek istiyorum. Bu fotoğraf, bence hala bir umut olduğunu gösteren ve bu umudu aşılayıp ona inanmamızı sağlayan bir kare olmuş. Bu yüzden 'Ay ve Uyduyu' seçmek istiyorum." diye konuştu.

Sarı-siyahlı oyuncu, "Günlük hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" fotoğrafını seçerken, duygularını şöyle paylaştı:

"Bu fotoğrafı seçtim çünkü madenciler, verdiği emeği her zaman hatırlamamız gereken insanlar. Çok zor bir iş yapıyorlar. Hiç görünmeyen ama çok büyük kahramanlar. Buradan hepsine emekleri için tekrardan çok teşekkür ederim."

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde de Şebnem Coşkun'un "Buzun üstünde, suyun altında" fotoğrafını tercih eden deneyimli voleybolcu, "Kısa zaman önce bir grup arkadaşımızla Finlandiya’ya gittik. Gerçekten çok soğuktu ve bu şartlar altında kendi istekleriyle böyle bir fedakarlık yapıp araştırma yapan insanlar, saygı duyulması gereken insanlar." ifadelerini kullandı.

"Spor" kategorisinde "Gece atlayışı" fotoğrafını tercih etti

Zehra Güneş, "Spor" kategorisinde ise oyunu Samir Jordamovic'in "Gece atlayışı" fotoğrafından yana kullandı.

Milli voleybolcu, Bosna Hersek'teki Mostar Köprüsü'nün yeniden inşasının 20'nci yılı dolayısıyla köprünün çevresinde düzenlenen etkinliklerde meşalelerle yapılan atlayış karesini seçti.

Önce Simone Biles'ı seçmeyi düşündüğünü dile getiren 25 yaşındaki oyuncu, "Olimpiyatlar gibi çok büyük bir turnuvada düşüş yaşayıp ardından çok başarılı olmak psikolojik olarak herkesin başarabileceği bir şey değil. Ta ki Mostar Köprüsü'nü görene kadar. İkisi arasında kaldım. Eminim ki Simone Biles çok fazla oylanacak. O yüzden Mostar Köprüsü'nü seçmek istiyorum. Çünkü evde bununla alakalı bir problem çıkmasını istemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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