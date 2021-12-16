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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Milli voleybolcu Bahar Toksoy Guidetti'nin oyu 'İlk kadın taarruz helikopter pilotu'na

Milli voleybolcu Bahar Toksoy Guidetti, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Cebrail Caymaz   | 16.12.2021
Milli voleybolcu Bahar Toksoy Guidetti'nin oyu 'İlk kadın taarruz helikopter pilotu'na

Kilis

Bahar Toksoy Guidetti, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Milli voleybolcu, haber kategorisinde Aytaç Ünal'ın "İlk kadın taarruz helikopter pilotu", yaşamda İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca", sporda ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Fotoğrafların güzel olduğunu belirten Bahar, "Mete'yi canlı izlediğim için bu anı çok net biliyorum. Bu an, onun adına çok gururlandığım bir an. Dolayısıyla kesinlikle bu fotoğraf benim için çok değerli. Yaşam fotoğraflarından hayvanların sadakati aslında öğrenmemiz gereken çok şey anlatıyor. Haber kategorisinde ise ilk kadın taarruz helikopter pilotunu seçmek benim için kaçınılmazdı. Gurur verici." diye konuştu.

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