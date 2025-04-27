Dolar
38.43
Euro
43.66
Altın
3,318.70
ETH/USDT
1,805.30
BTC/USDT
93,950.00
BIST 100
9,432.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi finalinde Barselona ile oynayacakları maçın son hazırlıklarını Nyon’daki kamp merkezinde gerçekleştiriyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdurrahman Al Sani ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
logo
Yaşam, insana dair

Bağımlılıkla mücadele ederken Yeşilay atölyesinde sosyal beceriler de kazanıyorlar

Kilis'te Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), bağımlılıkla mücadele eden bireylerin rehabilitasyon süreçlerine psikososyal destek hizmetlerinin yanı sıra hobi atölyesindeki sanatsal faaliyetlerle de katkı sağlıyor.

İbrahim Özcan  | 27.04.2025 - Güncelleme : 27.04.2025
Bağımlılıkla mücadele ederken Yeşilay atölyesinde sosyal beceriler de kazanıyorlar Fotoğraf: İbrahim Özcan/AA

Kilis

Kilis'te 2019 yılında kurulan YEDAM, bağımlılıkla mücadelede uzman psikologlar ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan ekibiyle bireylere destek sunuyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Alkol, tütün, madde, kumar ve internet gibi bağımlılıklarından kurtulmak isteyenlerin danışmanlık hizmeti aldığı merkezde oluşturulan atölyede, çeşitli sanatsal etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Halk Eğitimi Merkezi'nde görevli usta öğreticilerden alınan destekle, başvuran bireylerin ahşap boyama, ebru, resim, tasarım gibi sanatsal faaliyetlerle buluşması ve bağımlılıklarından uzaklaşmaları sağlanıyor.

YEDAM'da görevli sosyal hizmet uzmanı Rabia Alioğlu, AA muhabirine, merkezde, alkol, madde, tütün, teknoloji, kumar gibi bağımlılıkları bulunanlara ücretsiz psikososyal destek hizmeti sağladıklarını söyledi.

Merkeze 2019'dan bu yana 488 kişinin başvurduğunu ve çalışmalarını gizlilik esasıyla yürüttüklerini ifade eden Alioğlu, klinik psikolog, sosyal hizmet uzmanı, halkla ilişkiler sorumluları ve atölye çalışmasında destek aldıkları Halk Eğitimi Merkezinden gelen usta öğreticilerle güzel çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Atölye faaliyetleri bağımlılık tedavisinde önemli rol oynuyor

Tedavinin 3 ayaklı bir sehpaya benzediğine dikkati çeken Alioğlu, "Tedavinin bir ayağı tıbbi destek, bir ayağı psikolojik, bir ayağı da sosyal destektir. Tedavinin sosyal destek kısımlarından biri olan atölye faaliyetlerimiz bağımlılık tedavisinde çok önemli bir rol oynamaktadır." dedi.

Atölye faaliyetlerindeki amacın bireyin risk ortamlarından uzaklaşması ve tekrar sosyal becerilerini kazanması olduğunu belirten Alioğlu, "Atölye faaliyetlerimiz kapsamında ahşap boyama, masa tenisi, ebru sanatı, resim gibi etkinliklerle danışanlarımızın hem zamanını değerlendirmek hem sosyal becerilerini arttırmak hem de sosyal uyum düzeylerinde kendilerine yetebilirliklerini sağlamak açısından destek sağlamaktayız." ifadesini kullandı.

Danışanların yaptıkları bazı eserlerin YEDAM'de sergilendiğini belirten Alioğlu, şunları kaydetti:

"Çok küçük yaşlardan itibaren meslek edindirme alanında desteklenmiş bireyler bağımlılık durumlarıyla birlikte bu mesleki becerilerinden uzaklaştıklarını fark ediyorlar. Atölyede yaptıkları bir maket yapımı bireylerde tekrar mesleki becerilerini kazandırma düşüncesi oluşturarak, mesleki yaşamlarına tekrar dönmeleri konusunda büyük bir motivasyon sağlıyor. Bu sayede hem bağımlılığın tedavisinde hem de bağımlılığın önlenmesinde bireylerin ilgi alanlarına göre zamanlarını değerlendiriyor olması bağımlılığın önlenmesinde kilit rol oynamaktadır."

Alioğlu, gözlemci olarak katıldıkları etkinliklerde danışanlarla birlikte keyifli zaman geçirdiklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Fidan: (Suriye'de) DEAŞ nasıl sistemden çıktıysa PKK da sistemden çıkacaktır
RTÜK tarafından "Güçlü Medya, Bilinçli Toplum Zirvesi" düzenlenecek
Batı Karadeniz ve Marmara için fırtına uyarısı
İstanbul'daki hasar tespit çalışmalarında 15 bin 13 bina incelendi
"Cumhuriyet Dönemi Ankara Planlanması ve İnşası" UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne kaydedildi

Benzer haberler

Yeşilay Danışmanlık Merkezi görevlileri bağımlılıkla mücadele için yoğun mesaide

Yeşilay Danışmanlık Merkezi görevlileri bağımlılıkla mücadele için yoğun mesaide

Bağımlılıkla mücadele ederken Yeşilay atölyesinde sosyal beceriler de kazanıyorlar

Sigarayı bırakıp Yeşilay yönetimine girerek bağımlılıkla mücadele elçisi oldu

Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası'nın bölge finali Hakkari'de yapıldı

Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası'nın bölge finali Hakkari'de yapıldı
Sanal kumar bağımlılığından kurtulmada "farkındalık" ve "aile içi iletişim" önem taşıyor

Sanal kumar bağımlılığından kurtulmada "farkındalık" ve "aile içi iletişim" önem taşıyor
Afyonkarahisar YEDAM'da 600 kişiye bağımlılık danışmanlığı verildi

Afyonkarahisar YEDAM'da 600 kişiye bağımlılık danışmanlığı verildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet