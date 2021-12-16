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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Milli kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım 'Dumanlar arasında' fotoğrafını seçti

Milli kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım, haber, yaşam ve spor kategorilerinde oy kullandı.

Ercan Doğan   | 16.12.2021
Milli kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım 'Dumanlar arasında' fotoğrafını seçti Fotoğraf: Şebnem Coşkun / AA

İstanbul

Milli kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen milli kayakçı, haber kategorisinde Sezgin Pancar'ın "Dumanlar arasında" fotoğrafını seçti.

Yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri" fotoğrafına oy veren Ceren, spor kategorisinde de Ali Atmaca'nın "Bırakmam" fotoğrafını tercih etti.

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