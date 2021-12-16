Milli kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım 'Dumanlar arasında' fotoğrafını seçti
Milli kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım, haber, yaşam ve spor kategorilerinde oy kullandı.
İstanbul
Milli kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen milli kayakçı, haber kategorisinde Sezgin Pancar'ın "Dumanlar arasında" fotoğrafını seçti.
Yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri" fotoğrafına oy veren Ceren, spor kategorisinde de Ali Atmaca'nın "Bırakmam" fotoğrafını tercih etti.
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