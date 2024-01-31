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Kurumsal Haberler

MHP Grup Başkanvekili Akçay, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında "Boğazda bir dev" adlı fotoğrafı seçti

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Aykut Yılmaz  | 31.01.2024 - Güncelleme : 31.01.2024
MHP Grup Başkanvekili Akçay, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında "Boğazda bir dev" adlı fotoğrafı seçti Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

TBMM

Akçay, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek, "Haber", "Çevre ve Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Gazze:Kanıt" ve "Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Erkan Akçay, "Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Boğazda bir dev", "Çevre ve Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği" ve spor kategorisinde Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" adlı fotoğraflarını seçti.

"Deprem: Umut" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Hepimiz birimiz için" fotoğrafına oy veren Akçay, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" fotoğrafını tercih etti.

İsrail'in Gazellilere yönelik katliamında hayatını kaybedenlerin sayısının 25 bini aştığını belirten Erkan Akçay, Gazze'de hayatını kaybedenlerin yüzde 70'ini kadın, çocuk ve yaşlıların oluşturduğunu söyledi. Gazze'de hayatını kaybedenlerin rakamlarla ifade edildiğini kaydeden Akçay, Anadolu Ajansı muhabirlerinin çektiği fotoğraflara bakıldığında Gazze'de yaşanan acı ve zulmün görüldüğünü vurguladı.

Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" fotoğrafına dikkati çeken Akçay, "Fotoğraf, Gazzeli bir anne ve çocuğunun acılarını çok gerçekçi bir şekilde yansıtıyor. Fotoğraflarda, tüm insanlığın vicdanına hitap eden yaşanmış gerçeklikler var." dedi.

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