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Kurumsal Haberler

Mersinli tantuniciler "Ekside operasyon" karesine oy verdi

Mersin'de tantuni ustaları, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri"ni oyladı.

Aleyna Coşkun  | 16.01.2024 - Güncelleme : 16.01.2024
Mersinli tantuniciler "Ekside operasyon" karesine oy verdi Fotoğraf: Aleyna Coşkun / AA

Mersin

Merkez Yenişehir ilçesinde, kentin coğrafi işaret tescilli ürünü tantuniyi müşterilerine sunan ustalar, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Tantunicilerden Ferhat Sönmez, "Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Ekside operasyon", "Çevre-Yaşam"da İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği", "Spor"da ise Fatemeh Bahrami'nin "Engel tanımayan" başlıklı karesini seçti. Sönmez, bu yıla özel eklenen "Deprem:Umut" kategorisinde Aydın Arik'in "Ha gayret", "Gazze: Kanıt" kategorisinde de Belal Khaled'in "Haykırış" adlı eserini oyladı.

Oylamayı değerlendiren Sönmez, fotoğrafları çok beğendiğini belirterek, "Her kare için büyük emek harcanmış. Kaliteli, güzel fotoğraflar çekilmiş." dedi.

Mahir Bozan da "Haber" kategorisinde Mustafa Ünal Uysal'ın "Dağcılar görev başında", "Çevre-Yaşam"da Emin Sansar'ın "Ata'nın huzurunda", "Spor"da da Tolga Ovalı'nın "Kutlama dalışı" başlıklı karesini seçti.

Bozan, "Deprem:Umut" kategorisinde Murat Şengül'ün "Hoş geldin" ve "Gazze: Kanıt" kategorisinde Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" adlı fotoğrafını tercih etti.

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