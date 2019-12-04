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Kurumsal Haberler

Mersinli tantuni ustaları AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Mersin'de çalışan tantuni ustaları Anadolu Ajansınca düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendikleri fotoğrafları seçti.

Mustafa Ünal Uysal   | 04.12.2019
Mersinli tantuni ustaları AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı Fotoğraf: Mustafa Ünal Uysal/AA

Mersin

Mersin'de çalışan tantuni ustaları Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen tantuni ustaları "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları değerlendirdi. 

Tantuni ustası Sinan İlhan haber kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Zirvedeki yollar açıldı", yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Yüzen bebekler", spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Kadınlar futbol heyecanı" fotoğrafını seçti.


Zirvedeki yollar açıldı

Ramazan Aydın da haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "Tasavvuf rüzgarı", yaşam kategorisinde Erdal Türkoğlu'nun "Yapraklar arasında", spor kategorisinde ise Serhat Çağdaş'ın "Derbi çekişmesi" fotoğrafını oyladı.


Yüzen bebekler

Ustalardan Yusuf Kaplan ise haber kategorisinde Ali Jaddalah'ın "İsrail'in yıkımları", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", spor kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" fotoğrafını seçti.


Şahika Ercümen'den dünya rekoru

Kaplan, fotoğrafların çok güzel olduğunu belirterek, "Bu kadar iyi fotoğrafın arasında Mersin'den bir karenin bulunması sevindirici bir durum. Fotoğrafları seçerken zorlandık. Hepsi birbirinden iyi, çeken muhabirlerin ellerine sağlık." diye konuştu.

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