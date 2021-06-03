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DEKOSİM Ulusal Deniz Araştırmaları Altyapı Merkezi Projesi ve TÜBİTAK BİDEB Öncü Araştırmacılar Programı tarafından da desteklenen MARMOD Projesi kapsamında Marmara Denizi'nde yapılan çalışmaları AA ekipleri Bilim-2 Gemisi'nde görüntüledi.
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Kurumsal Haberler

Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Hernandez AA'yı ziyaret etti

Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Hernandez, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

03.06.2021
Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Hernandez AA'yı ziyaret etti

Ankara

Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez Y Hernandez'i, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ağırladı.

Karagöz, Hernandez’i ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA’nın küresel haber yapılanması ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. 

Büyükelçi Hernandez de iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesinde AA başta olmak üzere medyanın üstlendiği rolün önemine değindi.

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