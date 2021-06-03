Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Hernandez AA'yı ziyaret etti
Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Hernandez, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
Ankara
Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez Y Hernandez'i, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ağırladı.
Karagöz, Hernandez’i ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA’nın küresel haber yapılanması ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Büyükelçi Hernandez de iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesinde AA başta olmak üzere medyanın üstlendiği rolün önemine değindi.