Malezya'nın İstanbul Başkonsolosu Kadir'in tercihi 'Ateşkesin ardındaki yaşam' oldu
Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılan Malezya'nın İstanbul Başkonsolosu Kadir, haber kategorisinde "Yangından kaçış", yaşam kategorisinde ise "Ateşkesin ardındaki yaşam" fotoğrafını oyladı.
İstanbul
Malezya'nın İstanbul Başkonsolosu Tengku Mohd Dzaraif Bin Raja Abdul Kadir, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan seçkiyi inceleyen Kadir, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki karelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İlk olarak "haber" kategorisindeki fotoğrafları inceleyen Başkonsolos Kadir, oyunu "Yangından kaçış" başlıklı fotoğraf için kullandı.
Yangında kaçış
Kadir'in, "yaşam" kategorisindeki seçimi "Ateşkesin ardındaki yaşam" başlıklı fotoğraf oldu.
Ateşkesin ardındaki yaşam
"Spor" kategorisindeki oyunu "Renklerin dansı" başlıklı fotoğraftan yana kullanan Kadir, fotoğrafları çok başarılı bulduğunu ifade ederek, Anadolu Ajansı foto muhabirlerini tebrik etti.
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