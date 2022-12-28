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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan'ın "Yılın Fotoğrafları" oylamasındaki tercihi "Geride kalan" oldu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Selahattin Gürkan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Volkan Kaşik   | 28.12.2022
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan'ın "Yılın Fotoğrafları" oylamasındaki tercihi "Geride kalan" oldu Fotoğraf: Volkan Kaşik/AA

Malatya

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Başkan Gürkan, haber, spor ve çevre-yaşam kategorilerindeki karelere oy verdi.

Geride kalan

Haber kategorisinde Alejandro Martinez'in "Geride kalan" başlıklı fotoğrafını seçen Başkan Gürkan, çevre-yaşam kategorisinde Muhammad Said'in "Mülteci kışı", sporda ise Arife Karakum'un "Paylaşılamayan" fotoğrafı için oy kullandı.

Mülteci kışı

Gürkan, tüm fotoğrafları beğendiğini belirterek AA çalışanlarına başarılar diledi.

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