Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan'ın "Yılın Fotoğrafları" oylamasındaki tercihi "Geride kalan" oldu
Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Selahattin Gürkan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Malatya
AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Başkan Gürkan, haber, spor ve çevre-yaşam kategorilerindeki karelere oy verdi.
Geride kalan
Haber kategorisinde Alejandro Martinez'in "Geride kalan" başlıklı fotoğrafını seçen Başkan Gürkan, çevre-yaşam kategorisinde Muhammad Said'in "Mülteci kışı", sporda ise Arife Karakum'un "Paylaşılamayan" fotoğrafı için oy kullandı.
Mülteci kışı
Gürkan, tüm fotoğrafları beğendiğini belirterek AA çalışanlarına başarılar diledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.