Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Manasijevski, AA'yı ziyaret etti
Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.
Ankara
Büyükelçi Manasijevski'yi, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ağırladı.
Karagöz, AA'nın Gazze'deki durum ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından söz konusu bölgelerdeki faaliyetleri ve çalışma şekli hakkında Manasijevski'ye bilgi verirken, Balkanlar'ın da AA için önemini vurguladı.
Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında iyi ilişkiler olduğunun altını çizen Karagöz, iki ülke kurumlarının işbirliği yapmasının önemine atıfta bulundu.
AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan da Manasijevski'ye AA'nın Balkanlar ve Kuzey Makedonya'daki faaliyetleri üzerine bilgilendirmelerde bulundu.
Büyükelçi Manasijevski de Karagöz'e kendisini ağırladığı için teşekkür ederek, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki olumlu ilişkilere dikkati çekti.
İki ülke arasındaki potansiyel işbirliği alanlarına değinen Manasijevski, Kuzey Makedonya ve Türk halkı arasında benzerlikler olduğuna işaret etti.
Manasijevski'nin anı defterini imzalamasının ardından AA Genel Müdürü Karagöz, Büyükelçi'ye hediye takdim etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.