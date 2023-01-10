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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un tercihi "Kar Tünelleri" oldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Ajansının (AA) Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı.

Eda Özdener, İsa Toprak   | 10.01.2023
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un tercihi "Kar Tünelleri" oldu Fotoğraf: Erçin Ertürk/AA

Ankara

Ersoy, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında yıl boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek, "haber", "çevre ve yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.


Ekmek teknesi

Bakan Ersoy, haber kategorisinde Ali Atmaca'nın "Ekmek Teknesi", çevre yaşam kategorisinde Sercan Küçükşahin'in "Kar Tünelleri", spor kategorisinde ise Cüneyt Çelik'in "Beygir Gücü" fotoğrafına oy verdi.


Kar tünelleri

Bir fotoğraf karesiyle çok şey anlatmanın önemli hale geldiğini söyleyen Ersoy, oylamaya katılan fotoğrafların çok iyi olduğunu, seçim yapmakta zorlandığını dile getirdi. Bakan Ersoy, "Hepsi vermek istedikleri mesajları çok doğru ve kısa yoldan vermişler." dedi.


Beygir gücü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AA'nın bu çalışmasının, tanıtım ve farkındalık oluşturma açısından da önemli olduğunu sözlerine ekledi.

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