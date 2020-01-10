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Kurumsal Haberler

Küba Büyükelçisi Nunez'den, AA'ya 'Çalışan Gazeteciler Günü' kutlaması

Küba'nın Ankara Büyükelçisi Nunez, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı'ya gönderdiği mektupla, Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti.

Tevfik Durul   | 10.01.2020
Küba Büyükelçisi Nunez'den, AA'ya 'Çalışan Gazeteciler Günü' kutlaması

Ankara

Küba'nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amaros Nunez, AA Genel Müdürü Kazancı'ya Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mektubu gönderdi.

Bugün dolayısıyla Kazancı'ya tebriklerini ileten Nunez, mektubunda, Türkiye ile Küba halkları arasındaki dostluğa vurgu yaptı.

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Küba Büyükelçisi Nunez'den, AA'ya 'Çalışan Gazeteciler Günü' kutlaması