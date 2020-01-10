Küba Büyükelçisi Nunez'den, AA'ya 'Çalışan Gazeteciler Günü' kutlaması
Küba'nın Ankara Büyükelçisi Nunez, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı'ya gönderdiği mektupla, Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti.
Ankara
Küba'nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amaros Nunez, AA Genel Müdürü Kazancı'ya Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mektubu gönderdi.
Bugün dolayısıyla Kazancı'ya tebriklerini ileten Nunez, mektubunda, Türkiye ile Küba halkları arasındaki dostluğa vurgu yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.