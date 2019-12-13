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Kurumsal Haberler

Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman'ın tercihi 'Beytullah'ın azmi' oldu

İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Abdullah Doğan   | 13.12.2019
Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman'ın tercihi 'Beytullah'ın azmi' oldu

Konya

İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman, kulüp tesislerindeki ofisinde gerçekleştirilen oylama öncesi, AA foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Burak Akay'ın "Çanakkale'de orman yangını" fotoğrafını oylayan Kocaman, yaşam kategorisinde ise oyunu Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" fotoğrafına verdi.


Çanakkale'de orman yangını

Kocaman, spor kategorisinde ise oyunu Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" ile Durmuş Genç'in "Raftingin zorlu parkuru" fotoğrafına kullandı.


Beytullah'ın azmi

Her yıl katıldığı oylamada AA muhabirlerinin çektiği fotoğraflar arasında tercih yapmakta zorlandığını ifade eden Kocaman, AA çalışanlarını tebrik etti.


Raftingin zorlu parkuru

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