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Kurumsal Haberler

Konya Valisi Vahdettin Özkan, "Dağlar arasında" fotoğrafına oy verdi

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Serhat Çetinkaya  | 23.01.2024 - Güncelleme : 23.01.2024
Konya Valisi Vahdettin Özkan, "Dağlar arasında" fotoğrafına oy verdi Fotoğraf: Serhat Çetinkaya/AA

Konya

Özkan, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, "Haber", "Çevre Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerindeki toplam 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve Akıncı" fotoğrafını seçen Özkan, "Çevre-yaşam" kategorisinde Sayim Harmancı'nın "Dağlar arasında", "Spor" kategorisinde ise Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin nişanı" karelerine oy verdi.

"Deprem: Umut" kategorisinde Mehmet Ali Özcan'ın "Depremzede bebekler" fotoğrafını oylayan Özkan, "Gazze: Kanıt" kategorisinde de Mustafa Hassona'nın "Fosfor" karesini seçti.

Vali Özkan, fotoğrafların birbirinden kıymetli olduğunu belirterek, "Fotoğrafların hepsi birbirinden anlamlı. Bu nedenle tercih yapmakta zorlandığımı ifade etmek istiyorum. Yürek dağlayan, acılarımızı tazeleyen fotoğraflar da var. Hayatın içinden renkli kareler de var. Tarihe not düşecek, insanlık için önemli kanıtlar oluşturacak bu fotoğrafları çeken tüm muhabir ve foto muhabiri arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

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