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Kurumsal Haberler

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın: Anadolu Ajansı, bugün dünya çapında bir haber ajansı haline dönüşmüştür

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kurtuluş Savaşı yıllarında Türk halkının haklı mücadelesini, dünya kamuoyuna duyuran Anadolu Ajansının kuruluşunun 102. yılını kutladığını belirtti.

Şengül Azbay   | 05.04.2022
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın: Anadolu Ajansı, bugün dünya çapında bir haber ajansı haline dönüşmüştür

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Büyükakın, mesajında, Kurtuluş Savaşı yıllarında Türk halkının haklı mücadelesini, dünya kamuoyuna duyuran Anadolu Ajansının kuruluşunun 102. yılını kutladığını belirtti.

Kurumun, gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki güçlü haber ağıyla yıllardır çok önemli bir görevi yerine getirdiğini aktaran Büyükakın, şunları kaydetti:

"Bundan tam 102 yıl önce o dönemler İzmit Sancağı sınırları içerisindeki Pamukova'da Yunus Nadi Abalıoğlu ve Halide Edip Adıvar tarafından kurulmasına karar verilen Anadolu Ajansının, Atatürk'ün onayı ile hayata geçmesi, her şeyden önce bir Kocaelili olarak bizleri onurlandırmaktadır. O gün temelleri Kocaeli'de atılan Anadolu Ajansı, bugün dünya çapında bir haber ajansı haline dönüşmüştür. Bu vesileyle Anadolu Ajansı camiasını tekrar tebrik eder, daha nice yıllar başarılı çalışmalarının devamını dilerim."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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