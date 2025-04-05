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Kurumsal Haberler

Kırklareli Valisi Turan: AA çağın gerektirdiği donanım ve teknolojiyle Türk basınının gelişmesine katkı sağlıyor

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Özgün Tiran  | 05.04.2025 - Güncelleme : 05.04.2025
Kırklareli Valisi Turan: AA çağın gerektirdiği donanım ve teknolojiyle Türk basınının gelişmesine katkı sağlıyor

Kırklareli

Vali Turan, Anadolu Ajansının Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'ndaki haklı mücadelesinin dünyaya duyurulması, kamuoyunun doğru ve eksiksiz şekilde bilgilendirilmesi için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla kurulduğunu anımsattı.

Milli Mücadele'nin başladığı süreçte bağımsızlık hareketini hem yurda hem dünyaya duyuran Anadolu Ajansının mücadelede üstlendiği kritik görevlerle Cumhuriyet tarihi içinde özel yere sahip olduğunu belirten Turan, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet tarihimize tanıklık eden asırlık çınarımız Anadolu Ajansı, depremde, savaşta, afette ve salgında fedakarca çalışarak, her alanda kalitesinden ödün vermeden, ilkeli ve tarafsız haber anlayışıyla dünyanın önde gelen sayılı haber ajansları arasında yerini almış ve Türk basınının gurur kaynağı olmuştur. Anadolu Ajansı, çağın gerektirdiği donanım ve teknolojiyle Türk basınının gelişmesine katkı sağlayan, yayıncılık anlayışı ve misyonuyla milletimizin güvenini kazanmış müstesna kuruluşlarımızdandır.

Bu duygularla ilkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışı içinde çalışmalarını sürdüren Anadolu Ajansının kuruluşunun 105. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ajansın kuruluşunda emeği geçen herkesi rahmet ve minnetle anıyor, tüm çalışanlarına başarılar diliyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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