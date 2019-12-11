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Kurumsal Haberler

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı 3 fotoğraf için oy kullandı

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Sercan Küçükşahin   | 11.12.2019
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı 3 fotoğraf için oy kullandı

Kayseri

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Gözbaşı, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorisinde 3 fotoğraf için oy kullandı.


Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü

Gözbaşı, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğraflarını seçti.

Fotoğraflarla ilgili değerlendirme yapan Gözbaşı, "Fotoğrafların hepsi hayatın içinden. Özellikle Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerimizin fotoğrafı çok etkiledi. Spor kategorisinde de engelli yüzücünün fotoğrafı çok etkiliydi." dedi.

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

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