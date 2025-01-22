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Kurumsal Haberler, Yılın Kareleri 2024

Kayseri Valisi Çiçek, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihlerini yaptı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ramazan Kaya  | 22.01.2025 - Güncelleme : 22.01.2025
Kayseri Valisi Çiçek, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihlerini yaptı Fotoğraf: Ramazan Kaya/AA

Kayseri

Çiçek, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan oylamada "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Savaşçı 

"Özgür Suriye" kategorisinde Hüseyin Nasır'ın "Savaşçı", "Haber"de Fatih Aktaş'ın "Protestocu kız" fotoğraflarını seçen Çiçek, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Hussain Ali'nin "Çamur deryası", "Günlük Hayat"ta Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece" ve "Spor"da Gökhan Balcı'nın "Şükür" karelerine oy verdi.

Protestocu kız 

Vali Çiçek, her yıl olduğu gibi bu yıl da Anadolu Ajansının fotoğraf oylamasına katıldığını söyledi.

Çamur deryası

Çok kaliteli fotoğraflar gördüğünü belirten Çiçek, emeği geçenleri tebrik ederek, başarılar diledi.

Görkemli gece

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