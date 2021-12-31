Katarlı ünlü ressam Meadıd, 'Yılın Fotoğrafları' arasından tercihini yaptı
Katarlı ünlü ressam Ahmed Bin Macid el-Meadıd, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Doha
AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Meadıd, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde en beğendiği kareleri seçti.
Haber kategorisinde "İlk kadın taarruz helikopter pilotu", yaşam kategorisinde "Görme engellilerin dayanışması", spor kategorisinde ise "Savaşın yıkamadığı hayaller" fotoğrafına oy verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.