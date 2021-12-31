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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Katarlı ünlü ressam Meadıd, 'Yılın Fotoğrafları' arasından tercihini yaptı

Katarlı ünlü ressam Ahmed Bin Macid el-Meadıd, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Serdar Bıtmez, Safiye Karabacak   | 31.12.2021
Katarlı ünlü ressam Meadıd, 'Yılın Fotoğrafları' arasından tercihini yaptı Fotoğraf: Serdar Bıtmez/AA

Doha

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Meadıd, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde en beğendiği kareleri seçti.

Haber kategorisinde "İlk kadın taarruz helikopter pilotu", yaşam kategorisinde "Görme engellilerin dayanışması", spor kategorisinde ise "Savaşın yıkamadığı hayaller" fotoğrafına oy verdi.

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