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Kurumsal Haberler

Katar basın heyeti AA'yı ziyaret etti

Katar Haber Ajansından (QNA) bir heyet, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.

Fuat Kabakcı   | 11.10.2022
Katar basın heyeti AA'yı ziyaret etti

Ankara

QNA Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Ahmet Seyid başkanlığındaki heyeti, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ağırladı.

Karagöz, heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın küresel haber yapılanması ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Katar ve Türkiye'nin kardeş ülkeler olduğunun altını çizen Karagöz, iki ülkenin ticaret, siyaset ve medya gibi birçok alanda iş birliğinin bulunduğunu dile getirdi.

AA'nın yakında Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda spor müsabakalarını 17 foto muhabiriyle yakından takip edeceğini belirten Karagöz, Tokyo'da düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyatları'nda da AA'nın öncü medya kuruluşlarından biri olarak yer aldığı anımsattı.

Karagöz'ün heyete hediye takdim etmesinin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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