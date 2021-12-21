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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık 'Oğullarının Emaneti Atmaca'yı seçti

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Murat Özünal   | 21.12.2021
Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık 'Oğullarının Emaneti Atmaca'yı seçti Fotoğraf: Mehmet Çetin / AA

Karaman

Vali Işık, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Harabeler arasında yaşam", yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "İdlib'deki kamplarda zorlu yaşam" ile İzzet Mazı'nın "Oğullarının Emaneti Atmaca" başlıklı fotoğraflarını seçen Işık, spor kategorisinde ise Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde" başlıklı karesine oy verdi.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu dile getiren Işık, şunları kaydetti:

"Doğru ve tarafsız habercilikte Türkiye'de haberciliğe öncülük eden Anadolu Ajansı'na çalışmalarında başarılar diliyorum. Bu seneki fotoğraf yarışmasında da hepsi birbirinden güzel fotoğraflar var. Seçmekte oldukça zorlandım. Gelecek yıl da daha güzel fotoğrafların olacağına inanıyorum. Türkiye'deki basına öncülük etmekte katkılarından dolayı Anadolu Ajansı'na teşekkürü bir borç biliyorum."

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