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Kurumsal Haberler

Karadağ’ın Ankara Büyükelçisi Kastratovic AA'yı ziyaret etti

Karadağ'ın Ankara Büyükelçisi Kastratovic, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu.

02.06.2021
Karadağ’ın Ankara Büyükelçisi Kastratovic AA'yı ziyaret etti

Ankara

Karadağ'ın Ankara Büyükelçisi Perisa Kastratovic'i, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ağırladı.

Karagöz, Büyükelçi Kastratovic'i ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA’nın küresel haber yapılanması ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Büyükelçi Kastratovic de iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesinde AA başta olmak üzere medyanın üstlendiği rolün önemine değindi.

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