Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, AA Genel Müdürü Karagöz'ü ziyaret etti
Ankara
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ü ziyaret etti.
Orgeneral Tokel, Anadolu Ajansı'nın yenilenen Genel Müdürlük binasında Karagöz ile bir araya geldi.
Burada, AA'nın 106 yıllık arşivindeki fotoğraflardan oluşan “Zamanın Tanığı” sergisini inceleyen Tokel, Karagöz'den fotoğraflar hakkında bilgi aldı.
Karagöz, Orgeneral Tokel'e AA Kitap'ın 1923 yıllığını armağan ederken, Tokel tarafından Karagöz'e ziyaretin anısına plaket verildi.