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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

İzmir Valisi Köşger "Gece uçuşu" fotoğrafını seçti

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.

Tezcan Ekizler   | 03.01.2023
İzmir Valisi Köşger "Gece uçuşu" fotoğrafını seçti Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş/AA

İzmir

Köşger, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflarıyla ilgili bilgi aldı.


Gece uçuşu

Spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar", haber kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Gece uçuşu" fotoğrafına oy veren Köşger, çevre-yaşam kategorisinde ise Mahmut Serdar Alakuş'un "Sen aydınlatırsın geceyi" adlı fotoğrafını seçti.


Şampiyonlar

Yavuz Selim Köşger, AA'nın Milli Mücadele devam ederken Kuvayımilliyenin sesini tüm dünyaya duyurmak için kurulan bir ajans olduğunu söyledi.


Sen aydınlatırsın geceyi

AA'nın son zamanlarda yaptığı haberlerle dünya çapındaki haber ajansları arasında önemli bir yere geldiğini belirten Köşger, şunları kaydetti:

"Bütün ajans çalışanlarının gayretlerini ve çalışmalarını takdir ediyoruz. Buradaki fotoğraflar da dünyanın her tarafından çekilen farklı kategorilerdeki fotoğraflar. Hepsi birbirinden güzel fotoğraflar. Seçmekte zorlandım. Seçerken hepsini beğenmekle birlikte duygusal bir tercihte bulunarak İzmir, Konya ve Türkiye'nin milli duygularını önceleyecek seçimler yaptım. Fotoğrafları çeken tüm arkadaşlara takdir ve teşekkürlerimi iletiyorum."

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