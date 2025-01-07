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Kurumsal Haberler, Yılın Kareleri 2024

İYİ Parti Grup Başkanvekili Kavuncu'nun favorisi "Gece nöbeti" oldu

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Anadolu Ajansının gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Adem Balta  | 07.01.2025 - Güncelleme : 07.01.2025
İYİ Parti Grup Başkanvekili Kavuncu'nun favorisi "Gece nöbeti" oldu

TBMM

Kavuncu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Buğra Kavuncu, "Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Gece nöbeti", "Spor" kategorisinde Oğuz Yeter'in "Gol sevinci", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Av peşinde", "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Ankara", ve "Özgür Suriye" kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Utanç" adlı fotoğraflarına oy verdi.

Kavuncu, oylamanın ardından AA'nın milli mücadeledeki rolüne değinerek "O ruh ve heyecanın hala kurum çalışanları üzerinde devam etmesi bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Her fotoğraf karesinde bu ruhu görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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