İstanbul'da görev yapan kaymakamlar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
İstanbul'da görev yapan kaymakamlardan bazıları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.
İstanbul
Kaymakamlar, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Tuzla Kaymakamı Ali Akça, her bir kategoriden üçer fotoğraf oyladı.
"Haber" kategorisinde tercihini Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğrafından yana kullanan Akça, aynı kategorideki Evrim Aydın'ın "Mavi çizgilerimiz var" ile Sayed Khodaiberdi Sadat'ın "Annesinin iki gözü" fotoğraflarına oy verdi.
Kaymakam Akça, "spor" kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Zaferin yumrukları" ve "Şampiyonlar" adlı kareleri ile Mustafa Yılmaz'ın "Yüzücü" adlı fotoğrafını tercih etti.
Akça, "çevre-yaşam" kategorisinde tercihini Mustafa Hassona'nın "Masumiyet", Mesut Varol'un "Beslenme vakti" ve Esra Hacıoğlu Karakaya'nın "Gözün gördüğü, kalbin bildiği" fotoğraflarından yana kullandı.
"Hangisine oy vereceğim noktasında büyük zorluk yaşadım"
Fotoğrafların hepsinin birbirinden değerli olduğunu belirten Akça, şunları ifade etti:
"Öncelikle o fotoğrafları çeken, bizlere ulaştıran basının değerli mensuplarına, alnının teriyle emeğiyle helal rızkının peşinden koşan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bazen bir fotoğrafın verdiği mesaj, ciltler dolusu kitaplarla anlatılamaz ve ben itiraf edeyim ki hangisine oy vereceğim noktasında büyük zorluk yaşadım. Tabii seçtiğimiz fotoğraflar var ama bütün fotoğrafların değer taşıdığını, değerli mesajlar verdiğini belirtmek istiyorum."
Beyoğlu Kaymakamı Demirelli "Yolumuz bir"i seçti
Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, "haber" kategorisinde Murat Şengül’ün İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısının ardından caddenin Türk bayraklarıyla donatılmasını gösteren "Yolumuz bir" fotoğrafına oy verdi.
"Spor" kategorisinde Aytaç Ünal imzalı "Merve’nin servisi" fotoğrafını seçen Demirelli, "çevre-yaşam" kategorisinde Mesut Varol’un "Beslenme saati" fotoğrafını beğendi.
Oylamaya giren tüm fotoğrafların emeğin ürünü olduğunu dile getiren Demirelli, bütün AA çalışanlarını tebrik etti.
Haberin arkasında zihinde en kalıcı iz bırakan şeyin fotoğraf olduğunu kaydeden Demirelli, şu görüşleri aktardı:
"Dolayısıyla haberin önemini ve vuruculuğunu artırmak için ajansımızın çalışanlarının çekmiş olduğu dünyanın dört bir yanından fotoğraflar önemlidir. Spor kategorisinde 5. İslami Dayanışma Oyunları’na katılan bir engelli oyuncumuzun bir eli olmamasına rağmen gösterdiği azim dolayısıyla elle oynanan bir spor olan masa tenisi sporunda bu fotoğrafı çeken arkadaşa oy verdim. İstiklal Caddesi’ndeki terör patlaması sonrasında caddenin bayraklarla bir dayanışma göstergesi olarak donatılması, patlama sonrasında çekilen güzel bir kareydi. O fotoğrafa oyumuzu verdik."
"Çevre-yaşam" kategorisindeki tercihine ilişkin ise Demirelli, "Bir ayı yavrusuna süt verilirken, o da bir merhamet göstergesi, yaban hayatına ait enteresan bir fotoğraftı, ona oy verdim." ifadelerini kullandı.
"Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü de temsil eden bir fotoğraf"
Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, "haber" kategorisinde Murat Şengül’ün "Yolumuz bir", "spor"da Mustafa Yılmaz’ın "Yüzücü", "çevre-yaşam"da Özge Elif Kızıl’ın "Kutupsuz ayı" fotoğrafını seçti.
Kaymakam Tiryaki, AA'nın nitelikli haber sağlayan bir kuruluş olduğunu belirterek, "Bu kuruluşumuzdan almış olduğumuz bilgilerden, haberlerden dolayı bütün çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.
Çok fazla başarılı fotoğraf olduğunu, bunların seçiminde zorlandığını anlatan Tiryaki, "haber" kategorisindeki tercihine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
"Önümüzdeki yıl Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutlayacağız, 2023’e girmek üzereyiz. Bazen ülkemizin birlik beraberliğine zarar veren çeşitli iç ve dış mihraklar olabiliyor. Bunlardan bir tanesi de İstiklal Caddesi'nde sonbaharın son günlerinde meydana geldi. Bir patlama oldu. O patlamadan sonra İstiklal Caddesi'nin Türk bayraklarıyla donatılması ve insanların yine o caddeden yürümesi, vatandaşlarımızın bu ülkeye olan bağlılığının çok büyük bir göstergesi. Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü de temsil eden bir fotoğraf. Ben tercihimi Maltepe Kaymakamı olarak İstiklal Caddesi'ndeki Türk bayraklarına ait fotoğraftan yana kullandım."
Ataşehir Kaymakamı Ertaş'ın tercihi "Şampiyonlar" oldu
Ataşehir Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, "haber" kategorisinde Evrim Aydın’ın "Mavi çizgilerimiz var", "spor" kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar", "çevre-yaşam" dalında ise Sercan Küçükşahin’in çektiği "Kar tünelleri" karesini oyladı.
Bahçelievler Kaymakamı "Masumiyet"i seçti
Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, "spor" kategorisinde 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde dinlenen pehlivanları fotoğraflayan Gökhan Balcı imzalı "Pehlivanlık hayalleri" karesine oy verdi.
Boztepe, her şeyin hayalle başladığına değinerek, "Çocukların spora ve güreşe olan bakışlarını yansıttığı için bu fotoğrafı tercih ettim." dedi.
"Haber" kategorisinde, Hakkari’de çekilen fotoğrafın jandarmanın halkla kaynaşmasını iyi yansıttığını düşündüğünü dile getiren Boztepe, Özkan Bilgin imzalı "Hakkari’de festival havası" isimli fotoğraftan yana tercihini kullandı.
Boztepe, "çevre-yaşam" kategorisinde Mustafa Hassona’nın "Masumiyet" isimli fotoğrafını tercih ederek, çalışmalarından dolayı AA'yı kutladı.
Arnavutköy Kaymakamı Hersanlıoğlu, "Kömür karası gözyaşları"nı seçti
Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu tercihini "spor" kategorisinde Aytaç Ünal’ın "Merve’nin servisi", "haber" kategorisinde Kahraman Bekçili’nin "Kömür karası gözyaşları", "çevre-yaşam" kategorisinde Bestami Bodruk’un "Masalcı nine ve Muciddin amca" karesinden yana kullandı.
Kaymakam Hersanlıoğlu, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirterek, foto muhabirlerini tebrik etti.
Çatalca Kaymakamı Ermiş'in tercihi "TOGG" oldu
Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, "spor" kategorisinde Aytaç Ünal'ın "Merve’nin servisi", "haber" kategorisinde Emrah Yorulmaz’ın "TOGG’un ilk yolculuğu", "çevre-yaşam" dalında ise Orhan Çiçek’in "Yangın müdahalesi" fotoğraflarına oy verdi.
Zamanın çok hızlı geçtiğini ve her anın çok kıymetli olduğunu vurgulayan Ermiş, "Üstünde yaşadığımız dünya, dünyamızın ait olduğu güneş sistemini ve Samanyolu'nu beraber değerlendirdiğimiz zaman, aslında buraya gönderilen bir roketten daha hızlı hareket ettiğimizi göreceğiz. Bu hız içerisinde bir anın yakalanması aslında fotoğraf. O yüzden çok değerli diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Silivri Kaymakamı Toğan "Kalbini kırmışlar" karesini seçti
Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, "çevre-yaşam" kategorisinde Pavel Pavlov’un "Kırmışlar kalbini", "spor" kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar", "haber" kategorisinde Doğukan Keskinkılıç’ın "Gece uçuşu" adlı fotoğrafı için oy kullandı.
Toğan, "Belki onlarca sayfayla anlatılabilecek olayların tek bir kare fotoğraf ile anlatılabilmesi büyük önem arz ediyor." dedi.
Beykoz Kaymakamı "Zaferin Yumrukları"na oy verdi
Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli tercihini "spor" kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Zaferin Yumrukları" fotoğrafından yana kullandı.
Çiçekli, "haber" kategorisinde Günay Nuh'un "Görev çağırıyor" fotoğrafını seçerken, "çevre-yaşam"da Tayfun Coşkun'un "Mauna gökyüzü" fotoğrafını oyladı.
Kaymakam Çiçekli, yeni yılın ülkeye huzur, sağlık ve oyladığı fotoğraftaki gibi mutluluk getirmesini diledi.
Kadıköy Kaymakamı Pamuk "TOGG'un ilk yolculuğu"nu seçti
Kadıköy Kaymakamı Muhittin Pamuk, "spor" kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar", "haber" kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", "çevre-yaşam" kategorisinde Lokman Vural Elibol’un "Kasırga tekneleri" fotoğrafını tercih etti.
Kaymakam Pamuk, Anadolu Ajansı ve çalışanlarını tebrik ederek, "Gerçekten çok güzel fotoğraflar var. Üç farklı alanda güzel fotoğrafları tercih ettim. Bu vesileyle fotoğrafçılarımızı da kutluyorum. 2023 yılbaşına çok yakınız. 2023 ülkemizin 100. yılı. İnşallah 100. yılda daha büyük başarılara imza atacağımızı düşünüyorum. Tüm vatandaşlarımıza sağlıklı, mutlu bir yeni yıl diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Avcılar Kaymakamı İnan "Ateş hattında" karesini seçti
Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, "spor" kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Taek Von Futbol", "çevre-yaşam" kategorisinde Aziz Aslan'ın "Kırk derecelik hareketler" adlı fotoğrafını seçti.
Kaymakam İnan, "haber" dalında Emin Sansar'ın Rusya-Ukrayna savaşında Irpin şehrinde çektiği "Ateş hattında" adlı fotoğrafını oyladı.
Büyükçekmece Kaymakamı Tuna'nın tercihi "Kömür karası gözyaşları" oldu
Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna, "spor" kategorisinde Tayfun Coşkun'un, Amerika'nın Newyork eyaletinde düzenlenen bir rodeo etkinliğinde çektiği "Havada" pozuna oy verdi.
Kaymakam Tuna, "haber" kategorisinde tercihini Kahraman Bekçili'nin "Kömür karası gözyaşları", "çevre-yaşam" kategorisinde Pavel Pablov'un "Kırmışlar kalbini" fotoğrafından yana kullandı.
Tuna, "Anadolu Ajansı tarafından her yıl geleneksel düzenlenen Yılın Fotoğrafları oylamasına büyük bir memnuniyetle katıldım. Gazeteci arkadaşlarımıza emekleri ve çalışmaları için teşekkür ediyorum." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.