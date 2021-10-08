Dolar
8.91
Euro
10.31
Altın
1,762.69
ETH/USDT
3,615.00
BTC/USDT
55,194.00
BIST 100
1,398.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Gençlik Vakfı Başkanı Enes Eminoğlu, Büyükada’da Adalar Gençlik Merkezi’nde açıklamalarda bulunuyor
logo
Kültür, Kurumsal Haberler

'Istanbul Photo Awards 2021'in ilk sergisi 11 Ekim'de Ankara'da açılacak

Anadolu Ajansının düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması "Istanbul Photo Awards 2021"de ödül alan fotoğrafların yer aldığı ilk sergi, 11 Ekim Pazartesi günü Ankara'da açılacak.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 08.10.2021
'Istanbul Photo Awards 2021'in ilk sergisi 11 Ekim'de Ankara'da açılacak

Ankara

CerModern'deki sergide, Kovid-19 salgınına dair fotoğraflar başta olmak üzere, Beyrut patlamasından Superbike Dünya Şampiyonası'na, geçen yıl dünya gündeminde yer alan olayları ele alan 74 fotoğraflık bir seçki ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Haber, spor, portre ve günlük yaşam dallarında tekil ve seri fotoğrafların değerlendirildiği yarışmaya, yaklaşık 15 bin fotoğraf başvurusu oldu.

12 farklı uyruktan 14 fotoğrafçıya ödül verilen yarışmanın resmi sponsorluğunu Türk Hava Yolları ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı üstlendi.

Yarışma ile ilgili geniş bilgiye ve kazanan fotoğraflara "http://www.istanbulphotoawards.com" adresinden ulaşılabiliyor.

Sergi, 24 Ekim'e kadar gezilebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'da 936 ile Kovid-19 kaynaklı 'günlük en yüksek' can kaybı kaydedildi
AB, seyahat kısıtlamalarının kaldırılabileceği ülkeler listesini güncelledi
Avustralya’da bağışıklık sistemi zayıf olanlara üçüncü doz Kovid-19 aşısı önerildi
Latin Amerika ve Karayipler'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1,5 milyonu geçti
Bakan Koca: Kovid-19'a karşı en çok aşı yapılan ülkeler arasında 7. sıradayız

Benzer haberler

'Istanbul Photo Awards 2021'in ilk sergisi 11 Ekim'de Ankara'da açılacak

'Istanbul Photo Awards 2021'in ilk sergisi 11 Ekim'de Ankara'da açılacak

'Sahte tarihi eserler' sergisi dolandırıcıların yöntemlerini ifşa edecek

Türk ve Macar ortak futbol tarihini anlatan sergi Ankara'da açıldı

İzzet Keribar'ın "Miras: İstanbul'da Osmanlı Mimarisi ve Çini Sanatı" sergisi 2 Ekim'de açılacak

İzzet Keribar'ın "Miras: İstanbul'da Osmanlı Mimarisi ve Çini Sanatı" sergisi 2 Ekim'de açılacak
Eyüpsultan Belediyesi 6. Miras sergisi açıldı

Eyüpsultan Belediyesi 6. Miras sergisi açıldı